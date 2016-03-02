Суд відпустив поліцейського Олійника під цілодобовий домашній арешт

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила колегія суддів, яке зачитав головуючий суддя Олександр Бець.

«Застосувати до Олійника запобіжний захід у вигляді цілодобовий домашній арешт», - сказав Бець.

Суд постановив звільнити Олійника з-під варти негайно в приміщенні суду.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по BMW. В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших чоловіків у нетверезому стані перебував у цьому авто. Столична прокуратура відкрила за даним фактом кримінальне провадження.

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Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов’язків до закінчення розслідування провадження, а одному з них - Олійнику - висунуто обвинувачення у перевищенні повноважень і навмисному вбивстві підлітка. Печерський районний суд Києва заарештував його на два місяці. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав арешт патрульного «спробою дискредитації поліції».

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1 березня Голосіївський райсуд Києва обрав запобіжний захід водію BMW Ростиславу Храпачевському - його відпустили під особисті зобов'язання.