Суд відпустив поліцейського Олійника під цілодобовий домашній арешт
Апеляційний суд Києва змінив з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт міру запобіжного заходу поліцейському Сергію Олійнику, який застосував зброю для затримання автомобіля-порушника, в результаті чого було смертельно поранено пасажира.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила колегія суддів, яке зачитав головуючий суддя Олександр Бець.
«Застосувати до Олійника запобіжний захід у вигляді цілодобовий домашній арешт», - сказав Бець.
Суд постановив звільнити Олійника з-під варти негайно в приміщенні суду.
Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по BMW. В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших чоловіків у нетверезому стані перебував у цьому авто. Столична прокуратура відкрила за даним фактом кримінальне провадження.
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Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов’язків до закінчення розслідування провадження, а одному з них - Олійнику - висунуто обвинувачення у перевищенні повноважень і навмисному вбивстві підлітка. Печерський районний суд Києва заарештував його на два місяці. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав арешт патрульного «спробою дискредитації поліції».
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