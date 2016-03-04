Міносвіти розраховує на створення у 2016 році близько 100 опорних шкіл

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра освіти і науки Павло Хобзей журналістам під час відвідування школи в Вишневому (Київська область).

"Всього ми розраховуємо на створення місцевими громадами близько 100 шкіл", - сказав він.

Читайте такожМіносвіти: В 613 школах навчається менше 25 учнів

Заступник міністра уточнив, що рішення про створення опорної школи на базі діючої середньої повинні будуть приймати місцеві громади, після чого такі школи зможуть отримати грантове фінансування від держави.

Хобзей нагадав, що на це уряд виділив близько 200 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Міносвіти має намір створити опорні школи (школи-хаби) з філіями в кожній об'єднаній територіальній громаді.

У грудні 2015 року уряд доручив обласним державним адміністраціям визначити школи для створення на їхній основі опорних шкіл і виділив на це 200 млн грн.