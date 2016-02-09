Міносвіти планує залучити міжнародних донорів для фінансування процесу створення опорних шкіл

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу міністр освіти і науки Сергій Квіт.

“Ми працюємо з донорами та інвесторами (для залучення коштів)”, - сказав міністр.

Квіт зазначив, що переговори ведуться з Світовим банком, урядом Німеччини і Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

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За його словами, можливість отримання коштів на створення та укомплектування опорних шкіл досить висока, оскільки у подібний спосіб створювалися такі школи й в інших країнах, наприклад, у Молдові.

Квіт додав, що уряд на створення опорних шкіл передбачив у держбюджеті 200 млн грн.

Довідка УНІАН. Опорні школи створюватимуть у рамках децентралізації освіти та оптимізації мережі навчальних закладів.

Планується, що опорні школи будуть обрані за певними критеріями, а інші школи, які знаходяться поблизу, – їхніми філіями.