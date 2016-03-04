У Лівії заарештували екіпаж танкера з українцями: підозрюється в контрабанді нафтопродуктів

Про це йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України у Facebook.

«На даний час всі члени екіпажу вказаного судна заарештовані за підозрою у контрабанді нафтопродуктів й утримуються під вартою в одному з лівійських пенітенціарних закладів, що перебуває під контролем офіційної влади м.Тріполі», - зазначається в повідомленні.

У справі триває досудове розслідування.

МЗС підтримується постійний зв’язок з офіційними чиновниками Тріполі та представниками судновласника.

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Крім того, налагоджено координацію із зовнішньополітичними відомствами держав, громадяни яких також входять до складу екіпажу Captain Khayyam. У взаємодії з судновласником проводиться робота щодо забезпечення екіпажу судна кваліфікованим адвокатським захистом.

«Посольство України в Лівії вживає всіх можливих заходів для моніторингу умов тримання українських моряків, опрацьовується питання відвідання найближчим часом українськими дипломатами заарештованих співвітчизників», - йдеться в повідомленні.

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В МЗС повідомили, що 23 лютого за рішенням Генеральної прокуратури Лівії на стадії досудового розслідування було звільнено з-під варти з «гуманітарних міркувань» громадянку України, члена екіпажу судна, яка за сприяння української дипмісії в Лівії повернулась в Україну.

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Як повідомляли ЗМІ, в середині лютого берегова охорона Лівії затримала в територіальних водах судно Captain Khayyam, яке йшло під прапором С’єрра-Леоне, серед членів екіпажу якого п’ять громадян України, а також громадяни Туреччини та Азербайджану.