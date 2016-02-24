Пентагон: США поки не планують проводити військову операцію в Лівії

У Лівії, де після повалення Муаммара Каддафі в 2011 році зберігається нестабільність, "Ісламська держава", скориставшись політичним хаосом, намагається захопити владу в низці регіонів, зокрема в Сирті і Дерні, повідомляє aa.com.tr. Відчувши великий тиск в Сирії та Іраку, "Ісламська держава" активізувала свою діяльність у Лівії.

У подібній обстановці в порядку денному постало питання про проведення військової операції США проти "Ісламської держави". Причому ця операція може бути проведена або поодинці або спільно з деякими європейськими країнами.

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Проте за оцінкою експертів Пентагону, вирішення політичної кризи в Лівії є більш важливим для боротьби з "Ісламською державою" і в даний час проведення військової операції США в Лівії не стоїть на порядку денному.

Скориставшись вакуумом влади, який утворився в країні внаслідок політичного протистояння, "Ісламська держава" продовжує захоплювати нові території Лівії. Разом з політичною кризою, негативно впливають на життя населення економічні проблеми, що ведуть до нових гуманітарних катастроф.

"Будь-яка військова операція США і ЄС у Лівії повинна здійснюватися за згодою влади країни. Позбутися ісламістів буде легше, якщо в Лівії буде сформовано центральний уряд", - сказав експерт Центру Рафіка Харірі по Близькому Сходу Карім Мезран.

Між тим, як повідомив представник Пентагону Мішель Балданса, "в даний час не планується здійснення будь-яких операцій в Лівії. Те ж саме можна сказати і про плани зі створення коаліції". І все ж, в умовах триваючої в Лівії політичної кризи і наступу ісламістів, на порядку денному постає питання про проведення військової операції в цій країні або створення міжнародної коаліції з цією метою.