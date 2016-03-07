В Одесі затримали нетверезого поліцейського за кермом
У Київському районі Одеси затримано поліцейського, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління патрульної поліції Одеси, співробітник правоохоронних органів керував службовим автомобілем у нетверезому стані й був затриманий активістами.
«О 22.00 увагу чоловіків привернув автомобіль «Шкода» з синіми державними номерами, який зупинився на вул. Ільфа і Петрова біля супермаркету. Також привернула увагу невпевнена хода водія, який зайшов у магазин... Громадські активісти викликали екіпаж патрульних і надали пояснення, з якої причини він був викликаний», - сказали в прес-службі.
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Прибулі на місце патрульні склали протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Адміністративні матеріали за даним фактом буде направлено до суду.
Проводиться перевірка.