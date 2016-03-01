В Одесі поліцейські піймали жінку, яка вистрибнула з вікна через нерозділене кохання

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління патрульної поліції Одеси, 28 лютого близько 17.00 до патрульних звернулися перехожі, які повідомили, що невідома жінка хоче вистрибнути з 5-го поверху будинку по вул. Преображенській.

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«Екіпаж негайно зреагував і прибув на місце пригоди. 44-річна жінка перебувала на сходовій клітці... Завдяки спритності патрульних і перешкоді у вигляді проводів, жінку змогли зловити з вікна на 4 поверсі й врятувати їй життя. Негайно було викликано швидку допомогу. На запитання, навіщо вона це зробила, всі почули про нерозділене кохання», - повідомили в прес-службі.