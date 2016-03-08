У Львові учасники акції на підтримку Савченко провели мітинг та пікетували консульство РФ

Як передає кореспондент УНІАН, у центрі міста, на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку, учасники акції розгорнули плакати з написами: «Свободу Надії Савченко!», «Обмін Яценюка на Савченко», «Росіє, припини ганебний суд!».

Читайте такожУ Москві під час акції на підтримку Савченко затримано вже 35 осіб Активісти тримали державні прапорці України та листівки з фото Савченко.

Під час мітингу промовці закликали світову спільноту долучитися до звільнення української льотчиці.

Після завершення виступів учасники пройшли колоною центром міста до будівлі Генерального консульства Російської Федерації у Львові. Установа була зачинена, тому присутні повішали на вхідній брамі український прапор і великий портрет Савченко.

На паркані будівлі приклеїли плакат: «Свободу Надії Савченко», виконаний у синіх і жовтих кольорах.

Як повідомляв УНІАН, акції на підтримку Савченко проходять з 7 березня у багатьох містах світу. Сьогодні, зокрема, відбулись акції у Києві та Москві.