Чоловіки в камуфляжі принесли шини під посольство Росії в Києві

Як передає кореспондент УНІАН, представники поліції відразу «оточили» шини, а ті, хто приніс їх, відійшли від центрального входу.

Читайте також"Свободу Надії": У Києві пікетують посольство Росії з вимогою звільнити СавченкоПісля цього між невідомими чоловіками та учасниками акції на підтримку незаконно утримуваної в Росії української льотчиці Надії Савченко відбулася суперечка з приводу доцільності можливих радикальних дій.

Згодом чоловіки в камуфляжі пішли від посольства і, сівши в автомобіль із емблемою “Азова”, поїхали від дипустанови.

Наразі біля посольства перебуває невелика кількість учасників акції на підтримку Савченко, а також представники правоохоронних органів, частина з яких продовжує охороняти шини.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві близько 500 учасників акції на підтримку Савченко провели ходу та передали в російське посольство петицію з вимогою негайно звільнити льотчицю.