У Лаврова заявили, що переговори щодо обміну Савченко не велися і не ведуться
Переговори щодо обміну української льотчиці, народного депутата Надії Савченко на даний момент не ведуться.
Про це заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, відповідаючи на запитання УНІАН.
"Ніякі переговори з обміну Савченко не велися і не ведуться. Про це передчасно говорити до вердикту суду", - сказала Захарова.
Вона зазначила, що російська сторона про свою позицію з цього приводу неодноразово заявляла.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 березня, Донецький міськсуд Ростовської області оголосив, що вирок Савченко буде винесено 21-22 березня.
Тим часом стан здоров'я Савченко, яку 4 березня розпочала сухе голодування, погіршився, однак вона змогла виступити в суді.
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Довідка УНІАН. Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка і її захист відкидають звинувачення, і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії.
У середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня.
Прокуратура вимагає засудити Савченко до 23 років позбавлення волі.