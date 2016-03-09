У Лаврова заявили, що переговори щодо обміну Савченко не велися і не ведуться

Про це заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, відповідаючи на запитання УНІАН.

"Ніякі переговори з обміну Савченко не велися і не ведуться. Про це передчасно говорити до вердикту суду", - сказала Захарова.

Вона зазначила, що російська сторона про свою позицію з цього приводу неодноразово заявляла.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 березня, Донецький міськсуд Ростовської області оголосив, що вирок Савченко буде винесено 21-22 березня.

Тим часом стан здоров'я Савченко, яку 4 березня розпочала сухе голодування, погіршився, однак вона змогла виступити в суді.

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Довідка УНІАН. Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка і її захист відкидають звинувачення, і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії.

У середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня.

Прокуратура вимагає засудити Савченко до 23 років позбавлення волі.