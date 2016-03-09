У Харкові 250 людей пікетують консульство РФ з вимогою звільнити Савченко

Як передає кореспондент УНІАН, пікет розпочався о 12.00 біля будівлі генконсульства Росії на вулиці Максимільянівській.

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Люди тримають національні прапори, символіку ВО «Батьківщина» та політичної партії «Народний фронт», а також транспаранти з написами: «Путин, верни Надежду!», «Путину - Гаагу, Надежде — свободу», «Свободу Наді, свободу Україні!», «Надія їж». Учасники пікету також скандують «Свободу Надії Савченко».

Захід розпочався із виконання Гімну України та молебну за здоров'я ув'язненої Савченко.

Крім того пікетувальники закликали не купувати російських товарів та закрити російські банки та бізнесові установи в Харкові.

Учасники пікету передали до генконсульства Росії в Харкові звернення до президента Росії Володимира Путіна з вимогою негайно звільнити Савченко. Документ передав голова харківської міської організації ВО «Батьківщина» Любомир Григорець. Документ прийняв черговий дипломат генконсульства Росії в Харкові.

Входи до консульства охороняють близько 200 працівників поліції та Національної гвардії. Правоохоронці також перекрили рух автотранспорту прилеглими до генконсульства вулицями Багалія та Максимільянівська.