Савченко за добу втратила 4 кілограми ваги, лікарів досі не пускають - ЗМІ

Стан українки різко погіршується, тому що вона швидко втрачає вагу, повідомляє ТСН.

Крім того, як зазначається, її організм зневоднюється.

Читайте такожСавченко сказала матері, що не доживе до оголошення вироку

Суд у свою чергу не дозволяє побачень Савченко навіть із українськими лікарями, які мають оглянути бранку. Сестра Віра зі сльозами просить російське правосуддя дозволити хоча би візит медиків, але наразі такого рішення немає.

Як повідомляв УНІАН, Донецький суд Ростовської області (РФ) оголосив датами винесення вироку українській льотчиці Надії Савченко 21 і 22 березня.