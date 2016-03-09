"РФ має виконувати зобов'язання з дотримання прав людини": Німеччина закликала звільнити Савченко

Німеччина закликає Росію негайно звільнити українську льотчицю, народного депутата Надію Савченко з-під варти.

Про це йдеться в заяві спеціального уповноваженого федерального уряду Німеччини з питань головування в ОБСЄ, координатора міжгромадського співробітництва з Росією, Центральною Азією та країнами Східного партнерства Гернота Ерлера, яку оприлюднено на сайті зовнішньополітичного відомства ФРН.

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«Я стежу за новинами про стан здоров'я Надії Савченко з великою тривогою. Проти неї ведеться процес, що суперечить принципам правової держави. Будучи членом Ради Європи і державою-учасницею ОБСЄ, Росія повинна виконувати свої зобов'язання з дотримання прав людини і несе відповідальність за здоров'я й самопочуття ув'язнених», - підкреслюється в заяві.

«Я наполегливо закликаю відповідальних осіб у Росії негайно звільнити пані Савченко з-під варти», - заявив Ерлер.

«Звільнення Надії Савченко стало б позитивним сигналом у відносинах між Росією та Україною, дуже необхідним нам у пошуку політичного розв'язання конфлікту в Україні й навколо неї, а також для реалізації Мінських угод», - резюмує він.

Як повідомляв УНІАН, російський суд вирішив оголосити вирок Савченко 21-22 березня. Льотчиця заявила, що продовжить сухе голодування, бо вона вимагала від російського «правосуддя» оголосити вирок протягом семи днів.

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Разом із тим стан здоров'я Савченко, яка 4 березня почала сухе голодування, різко погіршився.

Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення й заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії. Однак російський суд не взяв до уваги докази непричетності Савченко.