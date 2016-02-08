Савченко звільнять незалежно від вироку - адвокат

Про це написав у Twitter її адвокат Марк Фейгін.

«Савченко звільнять (незалежно від вироку), оскільки її невинуватість не викликає сумнівів ані в обвинувачення, ані в суду, ні у Кремля», - упевнений Фейгін.

За словами адвоката, суд протягом усього процесу захищав свідків, винних у переслідуванні Савченко, від незручних запитань. «Однак тому, що захист жорстко допитував фальсифікаторів і викрадачів, атмосфера суду не залишила шансів для тих, хто приймає рішення», - заявив Фейгін.

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Водночас адвокат зазначив, що не вірить у виправдувальний вирок. «Я не вірю у виправдувальний вирок Савченко (для влади це було б занадто). Кремль може вийти із ситуації, що склалася, видавши її Україні», - підкреслив Фейгін.

Як повідомляв УНІАН, Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли до Росії. В РФ її звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко йдеться про замах на вбивство і вбивство, а також незаконне перетинання кордону.

17 грудня 2015 року Донецький міський суд Ростовської області (РФ) подовжив термін тримання Савченко під вартою до 16 квітня 2016 року.