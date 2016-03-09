Україна розцінює перенесення в Росії дати оголошення вироку Савченко як свідому розправу над нею - МЗС

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС України у зв’язку з черговим протиправним рішенням російського суду у справі Савченко.

Читайте такожСавченко за добу втратила 4 кілограми ваги, лікарів досі не пускають - ЗМІ

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із затягуванням судової справи стосовно громадянки України Савченко та навмисним створенням обставин, які становлять смертельну загрозу її життю.

«Перенесення дати виголошення вироку Надії Савченко на 21 березня та відмова у праві відвідати її українськими консулами, медиками та рідними, що спеціально прибули до Росії, розцінюємо як свідому і цинічну розправу над Надією Савченко, яка завдяки своїй незламній волі та силі духу стала символом протидії російській агресії проти України», - наголошується в заяві.

«Глибоку тривогу викликає безпрецедентне ігнорування російською стороною статусу Надії Савченко як члена Парламентської Асамблеї Ради Європи, яка користується відповідним імунітетом», - зазначають в МЗС.

«Вкотре закликаємо міжнародну спільноту продовжити політичний і дипломатичний тиск на Російську Федерацію задля захисту життя Надії Савченко та її негайного звільнення і повернення в Україну», - підкреслили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня російський суд вирішив оголосити вирок Савченко 21-22 березня. Льотчиця заявила, що продовжуватиме сухе голодування, розпочате 4 березня, оскільки вона вимагала від російського «правосуддя» оголошення вироку протягом семи днів.

Разом з тим стан здоров'я Савченко різко погіршився.

Савченко у Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення й заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії. Однак російський суд не взяв до уваги докази невинуватості Савченко.