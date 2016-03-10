Адвокат одного з ГРУшників міг залишити Україну

Адвокат російського ГРУшника Олександра Александрова Юрій Грабовський написав на своїй сторінці в Facebook про те, що йому довелося залишити Україну.

"Вибачте ,що підвів вас мої друзі!!! Довелося виїхати з України , не по своїй волі! Зате я в безпеці! Не знаю, коли повернуся, по можливості ,буду відповідати вам. Дуже хочу назад на Батьківщину", - йдеться в повідомленні.

При цьому в геомітці до посту вказано єгипетський курорт Шарм-ель-Шейх.

Знайомі і колеги адвоката в коментарях до посту ставлять під сумнів його достовірність.

Читайте такожСуд вирішив не заарештовувати адвоката російського спецпризначенця

Адвокат іншого ГРУшника Оксана Соколовська заявила, що така поведінка не відповідає стилю Грабовського і зазначила, що якщо протягом доби він не вийде на роботу, його вважатимуть зниклим безвісти.

Як повідомляв УНІАН, учора, 9 березня, засідання Голосіївського райсуду Києва у справі затриманих у Луганській області російських спецназівців Євгена Єрофєєва і Олександра Александрова перенесено вже втретє поспіль через неявку адвоката одного з підозрюваних - Юрія Грабовського.

Між тим захисник Єрофєєва Оксана Соколовська в коментарі журналістам сказала, що адвокат Александрова Грабовський зник і не відповідає на телефонні дзвінки.

Вона повідомила, що вже другий день не може до нього додзвонитися. Також вона додала, що у Грабовського немає в Україні родичів, які могли б подати заяву про зникнення людини до правоохоронних органів. Однак додала: "Не турбуйтеся, якщо потрібно, таку заяву подадуть уповноважені особи".

У свою чергу один з прокурорів - Олександр Климович - повідомив, що ніякого повідомлення від Грабовського, чому він не з'явився на засідання суду, до суду не надходило.