Адвокат російського ГРУшника готовий відправитися в "ЛНР" для залучення свідків

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат повідомив журналістам на брифінгу.

За словами Грабовського, в разі потреби та у зв'язку з відсутністю поштового зв'язку між Києвом і тимчасово окупованими територіями Луганської області, він готовий власноруч передати повістки про виклик в Голосіївський райсуд Києва в якості свідків п'яти "міліціонерам ЛНР".

Також Грабовський заявив, що ці свідки не погодяться приїхати в Київ або будь-яке інше українське місто, оскільки будуть затримані Службою безпеки, але вони готові дати свідчення в режимі відеоконференції з будь-якої територіально наближеної до України країни, зокрема з Білорусі або Росії.

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Як повідомляв УНІАН, 22 січня адвокати військовослужбовців Головного розвідуправління збройних сил Росії Євгенія Єрофєєва і Александрова заявили, що будуть просити суд заслухати п'ять "міліціонерів" так званої "ЛНР" в якості свідків сторони захисту.

У свою чергу прокурор Ігор Німченко заявив, що такий допит, якщо про нього заявлять в суді захисники Александрова і Єрофєєва, провести неможливо.

За словами прокурора, у відповідності з процесуальним законодавством України, допит у режимі відеоконференції можливий тільки з приміщень пенітенціарних установ або українських судів, а оскільки на території "ЛНР" ані того, ані іншого немає, то такий допит, на думку прокурора, неможливий.

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16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецназівців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 чоловік, до складу якої входив Александров.

У кінці серпня досудове розслідування щодо Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні ряду злочинів. В даний час Голосіївський райсуд Києва розглядає справу проти них. Наступне засідання суду відбудеться 10 лютого.

23 грудня 2015 року суд продовжив термін утримання під вартою Александрова і Єрофєєва до 20 лютого 2016 року.

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