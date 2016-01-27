Адвокат російського ГРУшника готовий відправитися в "ЛНР" для залучення свідків
Адвокат російського спецназівця Олександра Александрова Юрій Грабовський готовий поїхати на територію під контролем так званої «Луганської народної республіки», щоб вручити повістки про виклик до суду «міліціонерам ЛНР», якщо суд погодиться залучити їх в якості свідків сторони захисту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат повідомив журналістам на брифінгу.
За словами Грабовського, в разі потреби та у зв'язку з відсутністю поштового зв'язку між Києвом і тимчасово окупованими територіями Луганської області, він готовий власноруч передати повістки про виклик в Голосіївський райсуд Києва в якості свідків п'яти "міліціонерам ЛНР".
Також Грабовський заявив, що ці свідки не погодяться приїхати в Київ або будь-яке інше українське місто, оскільки будуть затримані Службою безпеки, але вони готові дати свідчення в режимі відеоконференції з будь-якої територіально наближеної до України країни, зокрема з Білорусі або Росії.
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Як повідомляв УНІАН, 22 січня адвокати військовослужбовців Головного розвідуправління збройних сил Росії Євгенія Єрофєєва і Александрова заявили, що будуть просити суд заслухати п'ять "міліціонерів" так званої "ЛНР" в якості свідків сторони захисту.
У свою чергу прокурор Ігор Німченко заявив, що такий допит, якщо про нього заявлять в суді захисники Александрова і Єрофєєва, провести неможливо.
За словами прокурора, у відповідності з процесуальним законодавством України, допит у режимі відеоконференції можливий тільки з приміщень пенітенціарних установ або українських судів, а оскільки на території "ЛНР" ані того, ані іншого немає, то такий допит, на думку прокурора, неможливий.
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16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецназівців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.
Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 чоловік, до складу якої входив Александров.
У кінці серпня досудове розслідування щодо Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні ряду злочинів. В даний час Голосіївський райсуд Києва розглядає справу проти них. Наступне засідання суду відбудеться 10 лютого.
23 грудня 2015 року суд продовжив термін утримання під вартою Александрова і Єрофєєва до 20 лютого 2016 року.
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