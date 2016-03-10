Генштаб попередив військових про випадки отруєння клофеліном незнайомцями на вокзалах

Про це повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ на сторінці у Facebook.

"Випадки отруєнь військовослужбовців клофеліном (або іншими токсичними речовинами) із подальшим пограбуванням трапляються дедалі частіше. Зловмисники діють на залізничних вокзалах та автостанціях за однаковим сценарієм: знайомляться із військовослужбовцем, пропонують випити, непомітно домішують сильнодіючу речовину в алкоголь, від якої військовий втрачає свідомість", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що військова служба правопорядку спільно з Національною поліцією та волонтерськими організаціями докладає зусиль для протидії зловмисникам, кілька злочинних груп уже було затримано.

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У Генштабі закликають військовослужбовців, які їдуть у відпустку чи повертаються з відпустки, не приймати запрошення випити від незнайомих людей, а громадян - повідомляти поліцію про усі підозрілі випадки на вокзалах та автостанціях.