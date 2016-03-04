До кінця року в армії створять зенітно-ракетний полк, батальйон морської піхоти і навчальний центр спецназу

До кінця року в українській армії буде створений зенітно-ракетний полк, батальйон морської піхоти та навчальний центр військ спеціального призначення.

Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак під час установчої народи комітету реформ Міноборони та ЗСУ сьогодні у Києві, передає кореспондент УНІАН.

Читайте такожВ рамках "ЛитПолУкрбриг" литовські військові допоможуть українським пристосуватися до процедур НАТО

За його словами, до 2018 року передбачається реформувати Міністерство оборони, до 2020 року – Генштаб та Збройні Сили.

«До кінця 2016 року – удосконалити нормативно-правову базу для оборонної реформи, у Міноборони та Генштабі здійснити структурну реалізацію і мати 25% підрозділів, які пройшли реформування, у військах сформувати додатково повітряні командування, зенітно-ракетний полк, навчальний центр військ спеціального призначення та батальйон морської піхоти, завершити набуття силами спеціальних операцій бойового потенціалу, посилити протиповітряну оборону держави шляхом відновлення, модернізації, розробки та закупівлі зенітно-ракетних комплексів та літаків», - заявив Полторак.