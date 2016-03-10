Зниклого безвісти адвоката одного з ГРУшників оголосили в розшук

В Одесі поліція почала розшук зниклого безвісти заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Юрія Грабовського, який є адвокатом російського військовослужбовця Олександра Александрова.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, 9 березня в правоохоронні органи звернулася адміністратор одного з готелів міста.

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«Жінка звернулася в Шевченківське відділення поліції із заявою про те, що цей громадянин, який проживав у готелі, кілька днів не з'являвся і не прийшов на роботу», - зазначили у відділі.

Поліція почала розшук безвісти зниклого Грабовського, 1972 року народження, місцезнаходження якого невідомо з 5 березня.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. У главку зазначили, що відкриття провадження за цією статтею – звичайна практика при зникненні людини.

Як повідомляє Національна асоціація адвокатів України (НААУ), керівник організації Лідія Ізотова також направила до правоохоронних органів заяву з проханням встановити місцезнаходження Грабовського.

«Прошу вжити всіх невідкладних і термінових заходів щодо встановлення місця перебування заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Грабовського Юрія Леонідовича, який безвісти зник, і з ним немає жодного зв'язку упродовж останніх 3 днів, а саме з 7 березня», - йдеться в заяві.

Зазначається, що востаннє Грабовського бачив один з його колег увечері 6 березня в офісі адвокатського об'єднання «Грабовський і партнери». Відомо також, що 5 березня Грабовський поїхав до Одеси, де оселився в готелі «Аркадія», звідки повинен був виїхати 7 березня.

«Однак, за інформацією, отриманою в телефонному режимі з готелю, він туди 7 березня не з'явився, свої речі так і не забрав. Ще 6 березня Грабовський перебував у цьому готелі, згідно з даними мобільних додатків телефону», - зазначили асоціації.

НААУ також відомо, що помічник адвоката навідувався за домашньою адресою, дзвонив у двері, але ніхто не відповідав, а його мобільний телефон вимкнено.

Водночас, на сторінці Грабовського у Facebook 9 березня з'явився такий запис:

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«Вибачте, що підвів вас мої друзі!!! Довелося виїхати з України, не зі своєї волі! Зате я в безпеці! Не знаю, коли повернуся, по можливості, буду відповідати вам. Дуже хочу назад на Батьківщину». Цей запис був нібито викладений з Шарм-ель-Шейха (Єгипет).

Однак колеги адвоката зазначають, що «така поведінка - це не стиль Грабовського».

Довідка УНІАН. Адвокат Юрій Грабовський з липня 2015 року займає посаду заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, адвокатською діяльністю займається в адвокатському об'єднанні «Грабовський та партнери» (Київ).