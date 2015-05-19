СБУ оприлюднила відео допиту взятого в полон чинного сержанта російської армії

Відповідне відео на своїй сторінці в Facebook опублікував радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

"Я, Александров Олександр Анатолійович, народився 7 січня 1987 року, громадянин Російської Федерації. Проживаю за адресою Кіровська область, Малмыжский район. Я діючий військовослужбовець Російської Федерації. Військове звання – сержант. Посада – розвідник-санітар. Проходжу військову службу у військовій частині 21208, третя гвардійська окрема бригада спеціального призначення, що знаходиться при місті Тольятті", - розповів затриманий.

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За його словами, він потрапив на територію України 26 березня 2015 року у складі другого батальйону в кількості 220 осіб, командиром якого є Напольських Костянтин Миколайович, майор, громадянин Російської Федерації.

"На територію України зайшов другий батальйон у складі трьох груп розвідки, групи кореспондентського зв'язку, водіїв роти спеціального озброєння", - уточнив Александров.

Згідно з даними затриманого, російські військові дислокуються в Жовтневому районі окупованого бойовиками Луганська.

"В день затримання командир групи поставив завдання провести дорозвідку місцевості в районі мосту перед містом Щастя. Ми, висунувшись туди, зайнявши позиції, виявили укріпрайон, стали вести спостереження, удвох, близько години. Не виявивши ознак руху або життя військовослужбовців України, вирішили підібратися ближче. Підібравшись ближче, ми ще деякий час вели спостереження. Не виявивши жодного військовослужбовця України, вирішили підібратися якомога ближче, вирішивши, що цей укріпрайон кинутий або люди вибули в інший район. Підібравшись до окопу, я пішов оглядати землянку. Капітан Єрофєєв і єфрейтор Краснов прикривали мене. Почувши стрілянину, я розвернувся і побачив пораненого військовослужбовця України на землі. Після цього отримали команду "Відхід", - розповів Александров.

За його словами, пробігши метрів п'ятнадцять – двадцять, він впав, внаслідок перелому стегнової кістки через пряме попадання в ногу.

"Повз як міг, проповз метрів 50, зайняв позицію в окопі і вирішив надати собі першу лікарську допомогу. При наданні першої лікарської допомоги був затриманий військовослужбовцями Української армії", - поділився деталями затриманий військовий.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО взяли в полон у Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

А в Кремлі відмовилися від захоплених у полон на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову повторив офіційну позицію Москви, що "ніяких російських військових на Донбасі немає", але Міноборони РФ вимагає їх звільнити.