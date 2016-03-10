На Донеччині під час будівництва фортифікаційних споруд посадовці розікрали 7 мільйонів

Про це повідомляється на сайті Національної поліції України.

Зокрема, зазначається, що на території Володарського, Тельманівського, Волноваського районів комерційні структури проводили будівництво командно-спостережних пунктів та бліндажів. Договір про проведення даних робіт товариства уклали з одним із управлінь Волинської ОДА.

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Відповідно до проектно-кошторисної документації, під час будівництва фортифікаційних споруд мали використовуватися залізобетонні конструкції, однак були встановлені морські металеві контейнери, які значно дешевші, підкреслили в поліції.

«Незважаючи на це, посадові особи оборонного відомства, одного з управлінь Волинської ОДА та будівельних організацій підписали документи, на підставі яких були виділені бюджетні кошти. Таким чином, в результаті безпідставного зменшення реальних витрат бюджетних коштів, вказаними посадовими особами привласнено 7 млн грн», - наголошується в повідомленні.

За даним фактом військовою прокуратурою Донецького гарнізону відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Наразі проводяться слідчо-оперативні заходи, направлені на встановлення винних осіб та забезпечення відшкодування завданих державі збитків, зазначили в поліції.