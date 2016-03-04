СБУ перевірить начальника вінницької поліції, якого звинувачують у проросійських симпатіях

Про це заявила голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе в п’ятницю, 4 березня, повідомляє 5 канал.

"Я думаю, що перевірка буде абсолютно відкритою. Коли вони будуть перевіряти, і ми - під час нашого службового розслідування, всі матеріали будуть відкритими", - сказала вона.

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Деканоідзе сподівається, що найближчим часом громадськість отримає офіційну відповідь щодо цього інциденту. Вона пояснила: "Переатестація до Вінниці поки що не дійшла, тому що ми тільки переатестували п’ять областей і зараз закінчуємо в Одесі, в Миколаївській області".

Крім того, чільниця НПУ додала, що Шевцов також самостійно звернувся до СБУ через прес-брифінг.

Як відомо, серед інтернет-користувачів розгорівся скандал стосовно політичних поглядів глави Нацполіції Вінниччини Антона Шевцова і членів його родини.

Активісти звинувачують Шевцова у сепаратизмі. Вони запевняють, що на його сторінці у соцмережі помітили світлини з російським боксером і політиком Миколою Валуєвим. А членів родини головного поліцейського області - на тлі російської техніки під час святкування 9 травня у Севастополі