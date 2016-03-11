Мін'юст РФ протягом 30 днів розгляне звернення України про передачу Сенцова, Кольченка, Афанасьєва і Солошенка
Міністерство юстиції РФ протягом 30 днів розгляне звернення України про передачу незаконно засуджених режисера Олега Сенцова, активістів Олександра Кольченка, Геннадія Афанасьєва і фахівця в сфері ОПК Юрія Солошенка.
Про це ТАСС повідомили в Мін'юсті Росії.
"Звернення Міністерства юстиції України щодо Сенцова, Кольченка, Афанасьєва і Солошенка надійшли до Мін'юсту Росії 10 березня факсимільним зв'язком. Термін розгляду документів становить 30 днів", - повідомили в Мін'юсті.
Крім того, обидва відомства розглядають звернення про передачу 13 росіян, засуджених українськими судами до позбавлення волі для відбування покарання в Росії.
Читайте такожАдвокат щодо здоров'я Савченко: Її ситуація критична
"Наразі Мін'юстом Росії і Мін'юстом України розглядаються звернення про передачу 13 російських громадян, засуджених судами України, про їхню передачу на територію Російської Федерації для подальшого відбування покарання у вигляді позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство юстиції України звернулось із запитом до Росії про повернення на територію України Сенцова, Солошенка, Кольченка і Афанасьєва, незаконно засуджених у РФ.
Читайте такожПравозахисники оприлюднили інтерв'ю з політв'язнем Олегом Сенцовим (відео)
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк звернувся до МЗС «підключитися до цієї справи, щоб західні партнери підтримали запит української сторони».
Також, за даними Мін'юсту, в Росії переюувають щонайменше 29 політичних в'язнів - громадян України.
Довідка УНІАН.Сенцов, Кольченко і Афанасьєв засуджені в РФ за сфабрикованим звинуваченням у підготовці терактів у Криму й підпалів офісів партій. Російський суд 25 серпня 2015 року оголосив вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 й 10 років ув'язнення відповідно. Афанасьєв засуджений до 7 років ув'язнення.
73-річного громадянина України, колишнього генерального директора Державного підприємства «Виробниче об'єднання «Знамя» (м. Полтава) Солошенко в Росії засудили до 6 років ув'язнення за спробу придбати вироби для відновлення засобів ППО України.