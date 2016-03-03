Порошенко про вирок Сенцову: "Сучасна Росія переплюнула Радянський Союз"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на церемонії вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка 2016 року сьогодні у Києві.

«На жаль, сьогодні я не можу вручити Олегові заслужений диплом Шевченківського лауреата. Сучасна Росія переплюнула Радянський Союз. За совєтів людей в насильницький спосіб позбавляли радянського громадянства, тепер же навпаки: силоміць проголошують російськими громадянами українських патріотів. Та Олег Геннадійович був, є і буде громадянином України, причому великим її громадянином», - заявив Порошенко.

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«Зараз його етапують до Якутії…. Я переконаний, такий день обов’язково настане, коли Олег Сенцов повернеться з російської неволі», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, українського режисера Сенцова і активіста Олександра Кольченка затримали співробітники ФСБ в Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва вину не визнали.

25 серпня 2015 року суд у Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму, відповідно.

Нещодавно стало відомо, що Росія відправила Сенцова відбувати покарання у Якутії.