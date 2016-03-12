Держприкордонслужба виявила 11 незаконних ділянок видобутку бурштину на Рівненщині

Як повідомляється на сайті служби, незаконні ділянки видобутку бурштину виявив екіпаж прикордонного літака Diamond. На кожній з ділянок перебували десятки людей, а на окремих - і технічні засоби. Загалом пілоти оглянули 245 км державного кордону та більше 1000 кв км тилових ділянок прикордонних контрольованих районів.

Читайте такожАктивісти оприлюднили знімки вражаючих масштабів незаконного видобутку бурштину (фото)Ще 4 місця, де зловмисники організували незаконні копальні бурштину, прикордонники виявили з літака за день до цього. Вони знаходилися в Олевському районі Житомирської області.

По даним фактом прикордонники поінформували керівництво органів місцевої влади, Національну поліцію, СБУ та прокуратуру. Наразі триває перевірка та встановлюються особи, причетні до протиправної діяльності.