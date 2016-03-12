На Житомирщині правоохоронці затримали автомобіль з незаконно видобутим бурштином
На Житомирщині сьогодні правоохоронці затримали автомобіль з 65-ма кілограмами незаконно видобутого бурштину.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Житомирській області, 11 березня на автодорозі Київ – Чоп працівники патрульної поліції зупинили автомобіль «Опель Комбо», у салоні якого виявлено та вилучено 4 мішки з камінням бурштину. На місці події працює слідчо-оперативна група Радомишльського відділення Головного управління Нацполіції.
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Близько 14.00 на 87 км автодороги Київ-Чоп у селі Кочереві Радомишльського району поліцейські зупинили автомобіль «Опель Комбо» за порушення правил дорожнього руху. За кермом транспортного засобу перебував 35-річний житель Володарськ-Волинського району.
Під час огляду салону поліцейські виявили значну партію бурштину – майже 65 кг, який водій назвав «щебнем».
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Усі обставини події документують працівники слідчо-оперативної групи Радомишльського відділення поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.