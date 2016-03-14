Савченко не відмовиться від адвоката Фейгіна через історію з листом від пранкерів

Відповідного листа Савченко розміщено на сторінці Фейгіна в Facebook. «Марк, ти що дурний!? Що за дурниці відмовлятися від професійного адвоката через дитячі безглузді розіграші! Працюємо далі, Марк! І не став мені більше таких дурних питань», - написала Савченко.

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Раніше Фейгін повідомив, що направив Савченко листа, в якому розповів про події минулого тижня.

«Пранкери, фейки, спецоперації, кампанія з дискредитації мене особисто і т.п. І запропонував Надії Савченко відмовитися від мене як адвоката. Надя відповіла відмовою! Я залишаюся її адвокатом...», - наголосив Фейгін.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня стало відомо про те, що Савченко припинила суху голодовку після того, як її про це в листі попросив президент України Петро Порошенко. Пізніше в адміністрації глави держави заявили, що лист фейковий.

Після цього російські пранкери Олексій Столяров (Лексус) і Володимир Кузнєцов (Вован) зізналися, що самі написали відповідного листа і передали його Фейгіну. Пранкери пояснили, що перш за все вони мали «гуманні цілі».

Фейгін пообіцяв подати в суд на пранкерів.