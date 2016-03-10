Російський пранкер Лексус зізнався у відправленні листа Савченко від імені Порошенка

За його словами, спочатку він зідзвонився з адвокатом Надії Савченко і представився офіційним представником президента України, повідомляє Новая газета. "Ми оформили нашу розмову як розмову влади України з адвокатами. Сказали, що йому прийде лист (від президента для Савченко). А сам лист відправили по електронній пошті", - заявив пранкер виданню.

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За його словами, сам лист насправді і був "звичайним папірцем", і пранкери навіть не спробували підробити його під офіційний документ. "Ми хотіли зробити жест, щоб справжній Порошенко звернув на це увагу і, можливо, допоміг Савченко, щоб вона не голодувала. А то ми зробили висновок, що владі на неї наплювати", - висловив свою думку пранкер.

Як повідомляв УНІАН, у прес-службі президента України заявили, що Петро Порошенко не направляв лист українській льотчиці Надії Савченко з проханням припинити сухе голодування.

Адвокат Надії Савченко Марк Фейгін також повідомив, що лист, переданий Савченко від імені президента, виявився фейком. За його словами, генконсульство України та він стали об'єктами "безпардонної спецоперації" Кремля, організованої для дискредитації Надії Савченко.

"Я приношу вибачення всім, хто читав зазначений лист. Ми є об'єктом оперативної розробки і мало що цьому можна протиставити", - написав Марк Фейгін у "Твіттері". Після цього, він повідомляв, що ця ситуація не вплине на рішення української льотчиці припинити голодування.

Раніше сьогодні стало відомо, що Надія Савченко припинила сухе голодування, оголошене 4 березня, і погодилася вживати воду. Повідомлялося, що рішення про припинення голодування вона прийняла після відповідного прохання Петра Порошенка. Копію листа в "Твіттері" публікував її адковат Марк Фейгін.

"Вчора ввечері до генерального консула України в Ростові-на-Дону Віталія Москаленка надійшов дзвінок з адміністрації президента України з проханням надати мій номер для передачі листа від Порошенка П. А. Надії Савченко. Зазначена особа надіслала мені листа, якого я і передав Надії сьогодні", - пояснив ситуацію адвокат.

Нагадаємо, російський суд має намір оголосити вирок українській льотчиці Надії Савченко 21 і 22 березня.