У Міноборони розповіли про кількість охочих служити за контрактом

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомила речник Міністерства оборони Оксана Гаврилюк.

«Варто зазначити, що у Збройних силах України змінено підходи до відбору та призову на військову службу за контрактом. Тепер всіх без винятку кандидатів спрямовують до навчальних центрів Збройних сил, де кваліфікаційними комісіями визначається рівень підготовки рекрута та подальші терміни його навчання. Таким чином, якщо контрактник не потребує навчання, то протягом від одного до двох тижнів з ним проводять заняття для відновлення навичок, після чого контрактник отримує розподіл до військової частини», - повідомила речник міністерства.

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Інші контрактники, за її словами, навчаються за програмою підготовки терміном від одного до двох місяців.