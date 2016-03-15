Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти колишнього спікера Верховної Ради Рибака

Як йдеться у повідомленні, таке рішення було ухвалено 14 березня. Копія відповідного документа є у розпорядженні ТСН.uа.

Як зазначається, позов був поданий адвокатом Галиною Іваненко «про бездіяльність ГПУ у розслідуванні справи про ухвалення законів від 16 січня 2014 року».

«Позов про правопорушення Рибака за статтями 364 та 366 ККУ (зловживання владою, службове підроблення) був поданий 8 грудня минулого року. У судовому рішенні йдеться, що слідчий Генпрокуратури не виніс жодного процесуального рішення за заявою адвоката Іваненко і навіть не вніс його до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР)», - йдеться у повідомленні.

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Печерський суд вирішив зобов'язати Генеральну прокуратуру внести до реєстру заяву Іваненко проти екс-спікера Рибака. Рішення оскарженню не підлягає. Про рішення Печерського суду він дізнався зі слів кореспондента ТСН.uа. "Вперше чую! Я останні пояснення як свідок надавав слідчим два роки тому. Якщо потрібно, можу ще", - підкреслив він.

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Також екс-регіонал зазначив, що не спілкується ні з ким з колишніх соратників, які проходять у справі про ухвалення "диктаторських законів" "щоб уникнути пересудів". "І з Януковичем, і з Азаровим теж не спілкуюся. У них до мене немає питань, а в мене до них", - сказав Рибак.