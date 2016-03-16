Слухання по суті справи п’ятьох екс-беркутівців розпочнеться наприкінці квітня - прокурор

Про це кореспондента УНІАН повідомив прокурор Генеральної прокуратури, що підтримує державне обвинувачення у справі екс-беркутівців Роман Псюк. За його словами, матеріали провадження становлять понад 150 томів, і тому їх оприлюднення в залі суду триватиме ще деякий час.

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Прокурор прогнозує, що ця процедура триватиме приблизно до кінця квітня, після чого суд розпочне розгляд провадження по суті.

Крім цього, колегія суддів Святошинського районного суду Києва на підготовчому засіданні ухвалила рішення щодо продовження терміну ознайомлення з матеріалами кримінального провадження п’ятьох колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", підозрюваних у масовому вбивстві активістів Майдану, на максимально можливий термін - 14 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішньому засіданні суду адвокат одного з обвинувачуваних "беркутівців" Стефан Решко звернувся до суду з клопотанням щодо продовження терміну ознайомлення з матеріалами провадження для свого підзахисного Павла Аброськіна.

Це клопотання підтримали адвокати інших обвинувачуваних, а також самі обвинувачувані.

У прокурора та одного з потерпілих, який прибув до суду, заперечень з цього приводу не було.

Таким чином, суд прийняв рішення відкласти підготовче засідання на максимально можливий термін - 14 днів.

Наступне судове засідання з розгляду кримінального провадження розпочнеться об 11.30 30 березня.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура 2014 року передала до суду кримінальне провадження проти екс-беркутівців Сергія Зінченка та Павла Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в центрі Києва.

10 лютого у Генпрокуратурі заявили, що закінчили розслідування і направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-беркутівців: двох бійців Олександра Маринченка та Сергія Тамтури і заступника командира київського полку спецпідрозділу МВС "Беркут" Олега Янішевського.

За даними Генпрокуратури, цим особам інкримінується вчинення теракту, перевищення службових обов'язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведення мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину.

18 лютого у ГПУ заявили, що мають намір доповнити статтею про теракт обвинувачення Аброськіну та Зінченку.

Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців "Беркута" об'єднано в одне.