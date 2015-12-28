Суд продовжив арешт екс-"беркутівців" Зінченка та Аброськіна до 25 лютого

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосив суддя Сергій Дячук, задовольнивши таким чином клопотання прокуратури.

“Клопотання сторони обвинувачення про продовження тримання під вартою Зінченка та Аброськіна задовольнити. Клопотання захисту про зміну запобіжного захисту на інший, не пов'язаний з триманням під вартою, залишити без задоволення”, - йдеться в ухвалі суду.

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Також Дячук поінформував учасників процесу, що наступне засідання у справі Зінченка та Аброськіна відбудеться 14 січня 2016 року об 11.30.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура минулого року передала до суду кримінальне провадження проти Зінченка та Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в центрі Києва.

23 потерпілих у кримінальному провадженні проти Зінченка та Аброськіна заявили 22 цивільних позови на загальну суму 130 млн грн.