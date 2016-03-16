Президент Словаччини закликав російську владу звільнити Савченко

Про це йдеться в заяві на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".

"Понад 600 днів депутат Верховної Ради України Надія Савченко перебуває в російській в'язниці. Її викрали з території України і піддали судовому процесу в порушення норм міжнародного права, принципів прав людини і принципів гуманності. Її утримання в Росії також порушує Мінські угоди, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту в східній частині України", - йдеться у повідомленні.

Словацький президент зазначив, що здоров'я Савченко погіршується, і в ці дні вона бореться за своє життя, але її особиста хоробрість нікого не може залишити байдужими.

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"Я переконаний, що Савченко повинні негайно звільнити. Для того, щоб вона могла повернутися в Україну, до своєї сім'ї і своїх близьких", - наголосив президент Словаччини.

Нагадаємо, звільнити українську льотчицю Надію Савченко вимагають від Росії більше 20 міністерств закордонних справ світу.