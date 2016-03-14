Глава МЗС: Чехія виступає за введення санкцій проти усіх причетних до справи Савченко

Про це заявив міністр закордонних справ країни Любомир Заоралек в Брюсселі перед засіданням міністрів закордонних справ країн ЄС, пише Європейська правда з посиланням на Ceske Noviny.

"Я готовий підтримати будь-які пропозиції, тому що було б добре, якби ми могли б зробити більше, ніж просто говорити про це", - наголосив він.

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За словами Заоралека, справа Савченко є "обурливою та сфабрикованою".

Чеський міністр наголосив, що потрібно зробити все, аби не дозволити українській льотчиці померти у в'язниці.