Глава МЗС: Чехія виступає за введення санкцій проти усіх причетних до справи Савченко
18:10, 14 березня 2016Політика
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Чехія виступає за те, щоб запровадити санкції проти причетних до справи української льотчиці Надії Савченко.
REUTERS
Про це заявив міністр закордонних справ країни Любомир Заоралек в Брюсселі перед засіданням міністрів закордонних справ країн ЄС, пише Європейська правда з посиланням на Ceske Noviny.
"Я готовий підтримати будь-які пропозиції, тому що було б добре, якби ми могли б зробити більше, ніж просто говорити про це", - наголосив він.
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За словами Заоралека, справа Савченко є "обурливою та сфабрикованою".
Чеський міністр наголосив, що потрібно зробити все, аби не дозволити українській льотчиці померти у в'язниці.
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