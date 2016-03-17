Переважна більшість українців незадоволена ситуацією в країні - опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Також зазначається, що 19,1% респондентів дотримуються думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років, 45,4% – що труднощі можуть бути подолані у більш віддаленій перспективі, 23,4% – що Україна взагалі не здатна їх подолати.

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Лише 5,8% опитаних вважають, що у 2016 році економічна криза закінчиться і почнеться економічне зростання, 22% – що криза перестане поглиблюватися, але економіка до кінця року буде у стані застою, 32,9% – що економічна криза поглиблюватиметься, але катастрофічних наслідків не буде, 23,5% – що відбудеться колапс економіки, із масовим закриттям виробництв та безробіттям, неможливістю сплачувати за боргами (дефолт), різким знеціненням гривні тощо.

Як зазначають соціологи, порівняно з аналогічними оцінками початку 2015 року, знизилася частка як тих, хто прогнозує початок економічного зростання (11,6% до 5,8%), так і колапс економіки (з 30,7% до 23,5%), зате зросла частка тих, хто вважає, що криза перестане поглиблюватися, але економіка до кінця року буде у стані застою (з 17,8% до 22%), і тих, хто вважає, що економічна криза поглиблюватиметься, але катастрофічних наслідків не буде (з 26,7% до 32,9%).

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На запитання, чи згодні вони терпіти певні матеріальні труднощі, до яких може призвести здійснення реформ, 8% опитаних відповіли, що вони «готові терпіти скільки треба, якщо це справді приведе до успіху країни», 29,2% – що вони «якийсь час готові потерпіти, але недовго (не більше року)», 24,3% – не готові, бо не вірять в успішність реформ, а 32% – не готові через те, що їх матеріальне становище вже зараз нестерпне.

Крім того, 58,7% опитаних позитивно поставилися до пропозиції у разі дострокового розпуску Верховної Ради заборонити депутатам цього скликання брати участь у наступних позачергових парламентських виборах (не підтримали б таку пропозицію 21,2%).

Серед шляхів подолання нинішньої політичної кризи 29,3% підтримали б повне «перезавантаження» влади – дострокові вибори ВР, президента, формування нового Кабінету міністрів, 24,6% – початок переговорів між усіма фракціями, що сформували коаліцію, за участю президента та уряду, з метою досягнення компромісу щодо складу Кабінету міністрів, кандидатури його керівника та програми дій, 7,7% – створення нової коаліції у Верховній Раді за участю фракцій «БПП» та «Народний фронт», із залученнями депутатів з груп «Відродження», «Воля народу» та позафракційних і формування новою коаліцією нового уряду. 7,7% обрали варіант «боротьба парламентських партій навколо уряду Арсенія Яценюка, розпад коаліції, достроковий розпуск парламенту і призначення позачергових виборів до Верховної Ради», 5,3% – «новий Майдан – революційна зміна влади в центрі і на місцях», 10,3% – не схвалили жоден із цих варіантів.

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Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 24 лютого 2016 року. Опитано 2021 респондента віком від 18 років в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.