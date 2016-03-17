Великобританія вирішила подвоїти допомогу Міністерству оборони України

Про це сьогодні, 17 березня, сказала під час брифінгу Міністр з питань Збройних сил Великої Британії пані Пенні Модант, повідомляє управління комунікації і преси Міністерства оборони України. Вона також зазначила, що цей візит є дійсним свідченням солідарності з Україною.

«Ми відчуваємо гордість за Україну і за ті зміни, що відбулися останнім часом. Ця гордість формується у наших політиків, які уважно стежать за подіями в Україні. Ця гордість передається нашим військовим, яких ми направляємо сюди, які у тісній співпраці з українськими військовослужбовцями, пліч-о-пліч, надають їм допомогу у процесі підготовки", - наголосила Модант.

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Великобританія надавала і продовжуватиме надавати комплексну допомогу Міністерству оборони України, сказала вона. І одним з елементів такої допомоги є участь у процесі підготовки та навчанні військовослужбовців Збройних Сил України.

«Велика Британія прийняла рішення подвоїти допомогу. Окрім того, ми продовжимо надавати дорадчу допомогу. Це передбачено і підписаним сьогодні Меморандумом у сфері оборони, який відкриває для нас низку нових можливостей, нових проектів. І ми з нетерпінням очікуємо на початок реалізації цих проектів", - повідомила Міністр з питань Збройних сил Великої Британії та підкреслила, що її країна прагне допомагати Україні як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.