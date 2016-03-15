Місія ОБСЄ підтвердила обстріл бойовиками українських позицій на Луганщині

Як йдеться у звіті місії за 14 березня, опублікованому сьогодні, спостерігачі слідуючи повідомленням про обстріл українських позицій, провели аналіз воронок, які залишилися після обстрілу.

Представники спостережної місії перебуваючи на фортифікаційних захисних позиціях українських Збройних сил поруч з селищем Новотошківське (53 км на північний захід від Луганська), оглянули чотири свіжих воронки, діаметр кожної становив один метр.

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Спостерігачі проаналізувавши дві воронки та провівши експертизу снаряду, який знаходився на місці обстрілу, висловили оцінку, що обстріл вівся з 73-мм протитанкового гранатомету СПГ-9 зі сторони контрольованого бойовиками "ЛНР" селища Донецький (49 км на північний захід від Луганська).

Командир українського блокпосту повідомив місію ОБСЄ, що інцидент стався о 5:45 ранку.