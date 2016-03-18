Пілоти компанії "Антонов" продемонстрували вражаючі фігури вищого пілотажу на транспортному літаку

"Пілоти виконують на легкому вантажному літаку АН-32 фігури вищого пілотажу та захід на посадку по крутій глісаді", - йдеться в описі до відео.

Відзначається, що відео було записано у травні 2015 року на аеродромі у Гостомелі Київської області, але оприлюднено лише зараз.

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Ан-32 - легкий військово-транспортний багатоцільовий літак. Його головне призначення - перевезення вантажів на маршрутах малої та середньої довжини. Крім того, його можна використовувати для перевезення, парашутного десантування військовослужбовців і платформ із вантажами, а також у санітарному варіанті для військовослужбовців або в рамках дій МНС.

Літак має високу маневреність під час польотів на гірські аеродроми зі складними підходами.

Як повідомляв УНІАН раніше, на державному підприємтсві "Антонов" відремонтували легендарний літак Ан-22 "Антей", який буде використовуватись для комерційних перевезень на "Авіалініях Антонова".