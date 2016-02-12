Легендарний Ан-22 "Антей" здійснив перший політ після ремонту

Про це пише на своїй сторінці у Facebook журналіст Олександр Аргат.

Перший політ після ремонту відбувся з аеродрому "Антонова" в Гостомелі, що під Києвом.

Після випробування Ан-22 полетів на серійний завод на Святошино для фарбування.

Зазначається, що Ан-22 здійснюватиме комерційні польоти на дочірньому підприємстві ДП "Антонов" - "Авіалініях Антонова".

Сьогодні в небо піднявся єдиний літаючий #Ан22 . Крайній політ перед тим був у 2009. Літак відновили для "Авіаліній Анто... Posted by Олександр Аргат on Friday, February 12, 2016

Довідка. 27 лютого 1965 року Ан-22 вперше здійнявся в небо з аеродрому Святошин. Ан-22 - перший у світовій практиці широкофюзеляжний військово-транспортний літак з корисним навантаженням до 60 т. Найбільший на той час з існуючих ВТЛ, встановив більше 40 рекордів вантажопідйомності.

Демонстраційний політ Ан-22 UR-09307 на виставці Авіасвіт-2008.