Дешеві польоти наяву

Перші «відчайдушні» українці цієї п`ятниці полетіли «до теплих країв» рейсом low-cost компанії (що практично означає «дешево») «Візз Ейр Україна». Чому відчайдушні? Тому, що це “дебютний” бюджетний авіаперевізник, що з’явився в Україні, а до всього нового, як правило, ми ставимся з підозрою. Дехто вирішив почекати, адже компанія заявила про себе і почала продавати квитки ще три місяці тому, при цьому ще не маючи літака та відповідного сертифікату від українських авіавластей. Все це було отримано за кілька днів до першого рейсу. Тому напевно дехто брав квиток і “на авось”. Новий, «хрусткий» Airbus-320, просто з заводського конвеєру в Тулузі, був тільки нещодавно доставлений до України і розмитнений практично напередодні першого польоту.

Приміром, мої знайомі довго зважували всі «за і проти» купівлі дешевого авіаквитка, копалися на сайті авіакомпанії, розпитували всіх хоч трохи обізнаних, і вирішили почекати, принаймні, до першого польоту.

Певно саме для подолання недовіри потенційних пасажирів, перший рейс «Бориспіль» - Сімферополь проводжав з аеропорту міністр транспорту Йосип Вінський, котрий останнім часом активно заявляє про необхідність зниження вартості авіаквитків і розвантаження наземних видів транспорту (в першу чергу, залізниць), щоб «кожен українець» хоча б раз на рік, летів, а не їхав.

Все пройшло “як годиться”: з червоною стрічкою, блискучими ножицями, аплодисментами і квітами. «Коли ми були повинні відкривати польоти?… 15-го, а відкрили 11-го», - радісно підказав мовчазним журналістам міністр. Потім швидко заскочив до літака, побажав пасажирам вдалого польоту, - чи що там говорять у таких випадках.

Не дивлячись на підозріливість (посилаюся виключно на власні спостереження) через майже «шарову» вартість квитків (принаймні, якщо вони купувалися за 2 місяці до вильоту), всі 180 місць в літаку були продані. Втім, як виявилося, декілька пасажирів не прийшли на рейс. Мабуть, якраз ті, хто купив квитки завчасно, за мінімальні 79 гривень.

За доброю українською традицією, літак навіть обмили. Проте, не алкоголем, а в буквальному розумінні цього слова: з обох боків, прямуючий на злітну смугу літак, хвилин зо п’ять поливали з двох пожежних машин, влаштувавши (підозрюю, до великої радості здивованих пасажирів) так званий «водяний салют».

На питання, чи міністр так проводжатиме і решту рейсів, він відповів, що це було зроблено виключно для дебютного польоту. І зразу ж поділився умовами заходу на ринок України авіакомпаній: «Це повинна бути, по-перше, малобюджетна компанія, по-друге, обов`язково з новими літаками, і по-третє, люди повинні мати можливість купувати квитки через інтернет». Крім того, на переговорах (а такі наразі ведуться з Арабськими Еміратами, Німеччиною і Францією) Мінтранс наполягає на тому, щоб охочі зайти на наш ринок бюджетні компанії створювали в Україні відповідні відділення. Причому, переважно української власності. Поки що на такі умови пішла тільки група Wizz Air.

Однак бажаючих зайти на наш ринок немало, воно й не дивно: авіатранспортом на сьогодні не користується й десяти відсотків населення. Приміром, у минулому році авіатранспортом скористалися в цілому 4,9 млн. українців. Проте динаміка ринку авіаційних перевезень достатньо вражає: 17 відсотків за рік, а з приходом “бюджетників” Мінтранс прогнозує всі 50-60 відсотків росту пасажиропотоку.

Втім, міністр упевнений, що до кінця року в Україні з`явиться другий такий перевізник. Тим часом, «Візз Ейр Україна», мабуть, завойовуватиме ринок. Зараз літаки здійснюють 4 рейси на тиждень на маршруті Київ-Львів і Київ-Одеса, і по 10 рейсів на тиждень – на маршрутах Київ-Сімферополь і Львів-Сімферополь. З 15 вересня в планах компанії відкрити нові рейси з Києва до Харкова і Запоріжжя. Тоді ж компанія планувала почати польоти і за кордон. Чесно кажучи, тут можна збожеволіти – так важко повірити, що можна буде “змотатися” до Європи з Києва за 200-300 гривень.

Єва Клименко