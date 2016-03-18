Через самовідвід судді суд відклав на завтра розгляд клопотання про арешт "азовця" Краснова
Шевченківський районний суд Києва завтра продовжить розгляд клопотання слідчих Служби безпеки України про зміну запобіжного заходу голові Цивільного корпусу "Азов-Крим" Станіславу Краснову з домашнього арешту на тримання під вартою.
Як передає кореспондент УНІАН, суд сьогодні розпочав розгляд клопотання, однак відклав засідання через самовідвід судді Валентини Малиновської та вступ у справу судді Володимира Бугиля.
Самовідвід суддя взяла через те, що раніше вже брала участь у справі та обирала Краснову запобіжний захід.
Судове засідання 19 березня має розпочатися о 9:30.
Як повідомляв УНІАН, голову Цивільного корпусу “Азов-Крим” затримали в ніч на 28 лютого на Київщині. В СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест незаконно зберігали зброю та вибухівку. Також СБУ заявила, що Краснов був агентом російської ФСБ і готував теракти в Україні.
Читайте такожСБУ опублікувала розмову нібито "азовця" Краснова з російським куратором (відео)
Адвокат Краснова Андрій Мамалига заявив, що співробітники СБУ застосовували до його підзахисного тортури, вимагаючи зізнатися про схованку зі зброєю.
3 березня суд обрав Краснову запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Крім того, суд зобов'язав Краснова здати паспорт громадянина України та закордонний паспорт, а також зобов'язав органи прокуратури провести перевірку факту його побиття та направити його до судово-медичного експерта, який задокументує тілесні ушкодження.
Читайте такожРосійський "ГРУшник" упізнав свій голос на записі розмови з нібито Красновим
Того ж дня Краснову висунули нові підозри - підготовка терактів, шпигунство та державна зрада.
15 березня слідчі СБУ звернулися до суду щодо зміни запобіжного заходу Краснову з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою.