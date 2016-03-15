Слідчі СБУ просять суд змінити запобіжний захід Краснову на тримання під вартою

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук сьогодні на брифінгу.

“Наші слідчі звертаються до суду офіційно у передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку щодо обрання іншого запобіжного заходу, оскільки декілька з тих статей, які інкримінуються наразі пану Краснову, не передбачають іншої форми запобіжного заходу, крім тримання під вартою”, - наголосив Ткачук.

Представник СБУ нагадав, що Краснову було оголошено підозру у скоєнні трьох злочинів, а саме у незаконному зберіганні зброї, державній зраді у формі шпигунства і участі у терористичній організації.

Краснов, за словами Ткачука, підозрюється у підготовці терористичного акту.

“Наші слідчі володіють достовірною інформацією, яка дає підстави кваліфікувати дії Краснова по кожній із цих статей... Тобто, у нас є чіткі докази, які свідчать про роботу Краснова на шкоду інтересам нашої держави, про його роботу фактично в інтересах російських спецслужб, і в тому числі підготовку терористичних актів і диверсій на території нашої держави”, - сказав Ткачук.

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Як повідомляв УНІАН, 3 березня суд обрав Краснову запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Крім того, суд зобов'язав Краснова здати паспорт громадянина України та закордонний паспорт, а також зобов'язав органи прокуратури провести перевірку факту його побиття та направити його до судово-медичного експерта, який задокументує тілесні ушкодження.

Того ж дня Краснову висунули нові підозри - підготовка терактів, шпигунство та державна зрада.

Голову Цивільного корпусу “Азов-Крим” затримали в ніч на 28 лютого на Київщині. В СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест незаконно зберігали зброю та вибухівку. Також СБУ заявила, що Краснов був агентом російської ФСБ і готував теракти в Україні.

Адвокат Краснова Андрій Мамалига заявив, що співробітники СБУ застосовували до його підзахисного тортури, вимагаючи зізнатися про схованку зі зброєю.

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