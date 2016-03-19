По всій Україні оголошено штормове попередження
15:06, 19 березня 2016Суспільство
3002
Синоптики оголосили на суботу та неділю штормове попередження по всій території України.
Очікується сніг та штормовий вітер / Фото УНИАН
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
"19-20 березня у північних, центральних та східних областях України очікується ускладнення погодних умов, пов'язане з випадінням снігу та мокрого снігу, утворенням снігового покриву висотою 5-10 сантиметрів", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожЗавтра синоптики знову обіцяють українцям дощі з мокрим снігом
Крім того, на дорогах очікується ожеледиця. Швидкість вітру сягатиме 15-20 м/с, мінімальна температура повітря складатиме до 2-7° морозу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter