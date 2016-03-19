По всій Україні оголошено штормове попередження

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"19-20 березня у північних, центральних та східних областях України очікується ускладнення погодних умов, пов'язане з випадінням снігу та мокрого снігу, утворенням снігового покриву висотою 5-10 сантиметрів", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, на дорогах очікується ожеледиця. Швидкість вітру сягатиме 15-20 м/с, мінімальна температура повітря складатиме до 2-7° морозу.