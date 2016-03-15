На заході України очікуються сильні опади – синоптики
13:51, 15 березня 2016Суспільство
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У західних областях України очікуються сильні опади.
Захід України накриє мокрий сніг / Фото УНІАН
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
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Вранці та вдень 15 березня у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях очікуються сильні опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, попереджають синоптики.
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