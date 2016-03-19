Клімкін і Лавров обмінялися співчуттями через загибель людей у катастрофі "Боїнга"

Як повідомляє Департамент політики і комунікації МЗС України, також під час бесіди було домовлено про надання сприяння та забезпечення доступу співробітників Генерального консульства України в Ростові-на-Дону, а також членів родин до загиблих громадян України.

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Водночас Клімкін наголосив на необхідності забезпечення безпеки українських дипломатів та дипломатичних установ України на території Росії та вкотре закликав російську сторону негайно звільнити депутата Надію Савченко.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 738 авіакомпанії FlyDubai, який прямував з найбільшого міста Об'єднаних Арабських Еміратів Дубаї, розбився при заході на посадку в аеропорту Ростова-на-Дону.

Слідчі заявляють, що причиною авіакатастрофи в Ростові-на-Дону літака авіакомпанії FlyDubai могла стати помилка екіпажу, технічна несправність або складні метеоумови.