На місці катастрофи Boeing 737-800 знайшли другу "чорну скриньку"

Про це повідомив офіційний представник Слідчого комітету РФ Володимир Маркін, передає ТАСС.

За словами офіційного представника СК, виявлені і вилучені мовний і параметричний бортові самописці, які найближчим часом будуть передані спеціалістам для розшифрування даних.

Читайте такожЗ'явилося відео з місця катастрофи Boeing у Ростові-на-Дону (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 738 авіакомпанії FlyDubai, який прямував з найбільшого міста Об'єднаних Арабських Еміратів Дубаї, розбився при заході на посадку в аеропорту Ростова-на-Дону. За попередніми даними, які наводить на своїй сторінці у Facebook авіакомпанія FlyDubai, на борту перебували 55 пасажирів, включаючи 33 жінок, 18 чоловіків, чотирьох дітей і сімох членів екіпажу.

Слідчі заявляють, що причиною авіакатастрофи в Ростові-на-Дону літака авіакомпанії FlyDubai могла стати помилка екіпажу, технічна несправність або складні метеоумови.