В окупованому Севастополі відновили відключення електрики

У суботу, 19 березня, в аннексированном Севастополі відновили відключення електроенергії, повідомляє Крым.Реалии.

"В місті на проспекті Острякова знову запрацювали електрогенератори біля магазинів та офісів, згасли екрани банкоматів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили мешканці, відключення стаються на окремих вулицях. Городяни вважають, що погіршення електропостачання пов'язане з раптовим похолоданням в окупованому Севастополі, де температура повітря опустилася до 3 градусів.

Цього тижня підконтрольна Росії "влада" Севастополя попереджала, що в місті відновлюють відключення електрики у зв'язку з ремонтними роботами та обмеженням перетікання електроенергії в перетин "ОЕС Півдня – Крим".

За даними російського уряду Севастополя, графіки відключення світла діятимуть до 26 березня.

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30 грудня 2015 року в оккупированый Крим перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження, ймовірно, в результаті вибуху, електроопори в Херсонській області. Наразі ЛЕП, за якою передавалося до анексованого Криму до 250 мегават, відновлено, проте електроенергія до окупованого Криму не подається, оскільки закінчилася дія контракту на поставку електрики на півострів, який з початку 2014 року був анексований Росією.

Зараз анексований Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії та по енергомосту з Кубані. Енергоміст не витримує навантажень, відбуваються часті аварії.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму та Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

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Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".