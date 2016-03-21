На оголошення вироку Савченко прибули 17 дипломатів з Євросоюзу і США

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Блоку Петра Порошенка" з посиланням на депутата Ірину Луценко.

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Вона нагадала, що українську делегацію – народних депутатів від «БПП» та «Батьківщини», а також речника президента України Святослава Цеголка після перерви у судовому засіданні не пустили в зал, де зачитується вирок Савченко.

«Нас з обіду не пустили в зал. Всю делегацію. Завели європейців. Приїхало 17 дипломатів з ЄС і США», - повідомила Луценко, зазначивши, що українська делегація перебуває в окремому приміщенні, де можна дивитися трансляцію судового засідання.

За словами народного депутата, о 16.00 в судовому засіданні знову запланована перерва. «Сподіваємося, що зможемо потрапити до зали суду», - додала вона.