Адвокат заперечує, що суд вже визнав Савченко винною

Про це повідомив адвокат Савченко Микола Полозов, відповідаючи на уточнення, чи дійсно суд вже визнав Савченко винною або він просто зачитує позицію звинувачення, пише Українська правда.

"Поки оголошують скопійований обвинувальний висновок. Потім позиція захисту, досліджені докази і тільки потім питання провини", - повідомив Полозов.

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Станом на 10:57 в суді в російському Донецьку триває оголошення вироку.

Очікується, що його будуть зачитувати два дні.

За повідомленням присутнього на засіданні депутата Олексія Рябчина, на оголошення вироку не пустили 13 іноземних дипломатичний місій. Вони стоять на вулиці.

Як повідомляв УНІАН, за даними РБК, оголошення вироку почалося об 11 годині (10 за Києвом). Майже відразу ж трійка суддів оголосила, що визнає Савченко винною у вбивстві російських журналістів - співробітників ВДТРК Антона Волошина та Ігоря Корнелюка.

Савченко відправили у СІЗО в Новочеркаську після судової тяганини у Москві. Російська влада розраховувала, що перенаправивши справу у маленьке містечко на кордоні з Україною зможе зменшити увагу світової спільноти до долі Надії. Це не вдалось - у Донецьку Ростовської області, де буде оголошено вирок, на Савченко вже чекають десятка телекамер зі всього світу, дипломати США та Євросоюзу, а також консул України та депутати Верховної Ради.

Довідка УНІАН. Савченко в РФ звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім силою переправили її в Росію. Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

Прокуратура вимагає засудити льотчицю до 23 років позбавлення волі.